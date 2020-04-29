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    • Spor
    • 29.04.2020 Gazete
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    Başkanı Michel D’Hooghe önerdi! Yere tükürene ...

    Başkanı Michel D’Hooghe ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda yere tüküren futbolculara gösterilmesini önerdi.

    Yere tükürene sarı kart
    Coronavirüs salgını sonrası duran liglerin yeniden başlaması için çalışmalar devam ediyor. Alınacak yeni önlemler sıkça konuşulurken, çok çarpıcı bir öneri gündeme oturdu. Başkanı Michel D'Hooghe ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara gösterilmesini önerdi.



    'de The Telegraph gazetesine açıklamalar yapan D'Hooghe, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle tükürme futbolda yaygın bir olay. Hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir" dedi. Tükürüğün coronavirüsün yayılmasında çok etkili olduğunu da kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.
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