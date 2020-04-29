Coronavirüs salgını sonrası duran liglerin yeniden başlaması için çalışmalar devam ediyor. Alınacak yeni önlemler sıkça konuşulurken, çok çarpıcı bir öneri gündeme oturdu. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.
İngiltere'de The Telegraph gazetesine açıklamalar yapan D'Hooghe, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle tükürme futbolda yaygın bir olay. Hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir" dedi. Tükürüğün coronavirüsün yayılmasında çok etkili olduğunu da kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.
İngiltere'de The Telegraph gazetesine açıklamalar yapan D'Hooghe, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle tükürme futbolda yaygın bir olay. Hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir" dedi. Tükürüğün coronavirüsün yayılmasında çok etkili olduğunu da kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.