Ersun Yanal takımdan ayrıldıktan sonra tam 57 gündür bir hocayla anlaşamayan Fenerbahçe, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'da ısrarcı… Sarı-Lacivertliler, Bjelica ile telefon görüşmelerini sürdürüyor... Hırvat hoca sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun buldu ve kabul edebileceğini iletti... Birçok hocayla temas kuran Fenerbahçe için şu an en güçlü aday Hırvat çalıştırıcı… Yönetimin Nenad Bjelica'dan olumsuz bir yanıt almadan başka bir teknik adama gitmeyeceği öğrenildi. 48 yaşındaki teknik direktörün kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor…
Bjelica, D.Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. 2,3 puan ortalaması yakaladı.
Bjelica, D.Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. 2,3 puan ortalaması yakaladı.