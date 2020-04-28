Fransa Grand Prix’si virüs nedeniyle iptal (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)





GÖZTEPE

KASIMPAŞA

nkaragücü

1 Fransa Grand Prix'sinin organizatörleri, Fransa GP'nin iptal edildiğini duyurdu. Yarış 28 Haziran'da yapılacaktı. Yetkililer hükümetin temmuz ortasına kadar tüm önemli olayları yasaklama kararının yanı sıra seyahat kısıtlamaları ile ilgili sıkıntılardan dolayı bu kararın alındığını açıkladı.Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve Kasımpaşa coronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk kez sahaya indi. Göztepe'de futbolcuların gruplar halinde alınan önlemler eşliğinde çalıştığı açıklandı. Tam kadro olarak toplanan Kasımpaşa ise 'sosyal mesafe' kuralına uyarak antrenman yaptı.Başkanı Fatih Mert bu sezon ligden düşme olmamasını istedi. Mert, "Aşağı liglerden çıkacak takımların da hakkı yenmesin. Avrupa'nın büyük ligleri 20 takımla oynanıyor, biz de 21 takımla oynayıp seneye farklı yapılabilir. Ancak buna karar verecek olanlar; federasyonu yönetenler ve devlet büyüklerimizdir" dedi.Liglerin sıkışık bir takvimde oynanacağını düşünen FIFA çarpıcı bir önlem düşünüyor. İddiaya göre oyuncu değişiklik hakkı 3'ten 5'e çıkarılacak.