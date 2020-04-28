Çizme’de idmanlar start alıyor

Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbol heyecanı yeniden start alıyor. İtalya Başbakanı Conte takımların 18 Mayıs'tan itibaren idmanlara başlayabileceğini müjdeledi.Liglerin sıkışık bir takvimde oynanacağını düşünen FIFA çarpıcı bir önlem düşünüyor. İddiaya göre oyuncu değişiklik hakkı 3'ten 5'e çıkarılacak.