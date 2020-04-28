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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    Çizme’de idmanlar start alıyor

    Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbol heyecanı yeniden start alıyor. İtalya Başbakanı Conte takımların 18 Mayıs'tan itibaren idmanlara başlayabileceğini müjdeledi.

    Çizme’de idmanlar start alıyor
    Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da futbol heyecanı yeniden start alıyor. İtalya Başbakanı Conte takımların 18 Mayıs'tan itibaren idmanlara başlayabileceğini müjdeledi.

    DEĞİŞİKLİK 5'E ÇIKABİLİR!
    Liglerin sıkışık bir takvimde oynanacağını düşünen FIFA çarpıcı bir önlem düşünüyor. İddiaya göre oyuncu değişiklik hakkı 3'ten 5'e çıkarılacak.
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