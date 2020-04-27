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    • Spor
    • 27.04.2020 Gazete
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    N’Sakala inde favori ! O da 'ı istiyor...

    ve ’in de etmek istediği N’Sakala adım adım ’a ilerliyor. Maaşında geri adım atan yıldız oyuncu ’la son kez görüşecek.

    N’Sakala’da favori Beşiktaş
    yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Sol kanada transfer yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar, uzunca bir süre gündemine Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı almıştı. Kongolu oyuncuyu ve 'te istiyordu. Ancak ibre Beşiktaş'a döndü.

    MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞTILAR
    Alanyasporlu N'Sakala da Beşiktaş'ı istiyordu ancak maaş konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmek için maaşında indirimi kabul etti…



    SON BİR KEZ GÖRÜŞECEKLER
    Ancak her şeye rağmen iki tarafın önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi… Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan N'Sakala için bonservis ödenmeyecek…

    27 MAÇTA 1 ASİSTİ VAR...
    Kongolu futbolcu N'SAKALA bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 2017 yılından beri ekibinde oynayan N'Sakala istikrarlı futboluyla tanınıyor.
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