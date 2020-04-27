Chakvetadze Fırtına'ya hazır! Gürcü yıldız Trabzonspor'u tercih etti...

Gent 20 yaşındaki Gürcü oyuncusu Giorgi Chakvetadze için önemli bir gelişme yaşandı. Gürcü basını ofansif orta saha oyuncusu için, "Şota ve Arçil'in parladığı Trabzonspor'a gelme fikrine çok sıcak. Ancak Gent'in ikna edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
OPSİYONLU KİRALAMA
Daha önce de Bordo-Mavili kulübün gündemine gelen Giorgi Chakvetadze için Trabzonspor'un satın alma opsiyonu kiralama seçeneğinden başka bir formülünün olmadığı da ifade ediliyor.
BAŞKANIN HEP TAKİBİNDE
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde geç kalınmış olması nedeniyle Chakvetadze'nin fiyatının artmış olmasından dolayı kurmaylarına sitem ettiği iddia edilmişti.
GÜRCÜ YILDIZ BEKLİYOR
Belçika'nın Gent takımında ciddi bir çıkış yakalayan Chakvetadze, bir ara Premier Lig temsilcisi Tottanham'ın da radarına girmeyi başarmıştı.