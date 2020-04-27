Chakvetadze Fırtına'ya hazır! Gürcü yıldız Trabzonspor'u tercih etti...







Gent 20 yaşındaki Gürcü oyuncusu Giorgi Chakvetadze için önemli bir gelişme yaşandı. Gürcü basını ofansif orta saha oyuncusu için, "Şota ve Arçil'in parladığı Trabzonspor'a gelme fikrine çok sıcak. Ancak Gent'in ikna edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.