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    • Spor
    • 26.04.2020 Gazete
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    'da yönetim toplantıya odaklandı!

    , Mayıs’ta yapılacak toplantısına büyük önem veriyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri…

    Yönetim toplantıya odaklandı!
    Trabzon gelecek aybaşında yapılması planlanan toplantısından alınacak kararlara odaklandı. Bazı kulüp başkanlarının, "Lig oynanmamış kabul edilsin" şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Başkan Ahmet Ağaoğlu, aynı tepkisini Kulüpler Birliği toplantısında da dile getireceği ifade edildi.

    İdman metodu çalışılıyor
    Trabzonspor'da teknik heyet farklı antrenman metotları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal mesafeyi korumak için belirli bir süre gruplar halinde çalışma yapılabilir…

    ALEXANDER SÖRLOTH 6 MAYIS'TA DÖNECEK
    Fırtına'nın yıldız oyuncusu Sörloth, Norveç dönüşü Trabzon'da bir yurtta 14 günlük karantina sürecine girdi. Yıldız golcünün bu süreci tamamlamasının ardından muhtemel antrenmanların başlamasıyla birlikte 6 Mayıs'ta takıma katılması planlanıyor. Sörloth, ligde attığı 19 golle krallıkta ilk sırada…


    ALTIN YIL 1995 PAYLAŞIMI
    sosyal medyadan, "Altın yıl" başlığı altında 1995 yılında elde edilen başarılara ait paylaşım yaptı.
    Haberler Spor Trabzonspor'da yönetim toplantıya odaklandı!
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