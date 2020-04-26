Trabzon gelecek aybaşında yapılması planlanan Kulüpler Birliği toplantısından alınacak kararlara odaklandı. Bazı kulüp başkanlarının, "Lig oynanmamış kabul edilsin" şeklindeki açıklamalarına tepki gösteren Başkan Ahmet Ağaoğlu, aynı tepkisini Kulüpler Birliği toplantısında da dile getireceği ifade edildi.
İdman metodu çalışılıyor
Trabzonspor'da teknik heyet farklı antrenman metotları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal mesafeyi korumak için belirli bir süre gruplar halinde çalışma yapılabilir…
ALEXANDER SÖRLOTH 6 MAYIS'TA DÖNECEK
Fırtına'nın yıldız oyuncusu Sörloth, Norveç dönüşü Trabzon'da bir yurtta 14 günlük karantina sürecine girdi. Yıldız golcünün bu süreci tamamlamasının ardından muhtemel antrenmanların başlamasıyla birlikte 6 Mayıs'ta takıma katılması planlanıyor. Sörloth, ligde attığı 19 golle krallıkta ilk sırada…
ALTIN YIL 1995 PAYLAŞIMI
Trabzonspor sosyal medyadan, "Altın yıl" başlığı altında 1995 yılında elde edilen başarılara ait paylaşım yaptı.
İdman metodu çalışılıyor
Trabzonspor'da teknik heyet farklı antrenman metotları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal mesafeyi korumak için belirli bir süre gruplar halinde çalışma yapılabilir…
ALEXANDER SÖRLOTH 6 MAYIS'TA DÖNECEK
Fırtına'nın yıldız oyuncusu Sörloth, Norveç dönüşü Trabzon'da bir yurtta 14 günlük karantina sürecine girdi. Yıldız golcünün bu süreci tamamlamasının ardından muhtemel antrenmanların başlamasıyla birlikte 6 Mayıs'ta takıma katılması planlanıyor. Sörloth, ligde attığı 19 golle krallıkta ilk sırada…
ALTIN YIL 1995 PAYLAŞIMI
Trabzonspor sosyal medyadan, "Altın yıl" başlığı altında 1995 yılında elde edilen başarılara ait paylaşım yaptı.