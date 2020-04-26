Denizlispor, 27 Nisan'da bir araya gelerek çalışmalara yeniden başlayacak. Ege ekibinde sakat oyuncu bulunmazken, izinsiz olarak kentten ayrılan Barrow ve sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Adam Stackhowiak takımda yer almayacak. Bülent Uygun, ligler başlayana kadar hazır olacaklarını söyledi.
ARSENAL AUBAMEYANG'I KADRODA TUTMAYACAK
Arsenal, Aubameyang'ı kadroda tutma çabasından vazgeçti. Arsenal oyuncuya gelecek teklifleri dinlemeye hazırlanıyor. 2021 yazında Arsenal ile sözleşmesi sona erecek oyuncu ile Barcelona ve Inter, ilgileniyor olsa da oyuncunun haftada 200 bin Pound'un üzerindeki ücret talebi transferi zora sokabilir.
SUMUDİCA: ANTALYA'DA OYNAMAK BİR CİNAYETTİR
Romanya , ligin kalan bölümünü Antalya'da oynatmayı ve öncesinde takımların buradaki otellerde kamp yapmasını düşünüyor. Bu duruma Gaziantep FK'nın hocası Sumudica'dan ise tepki geldi. Rumen çalıştırıcı, "Antalya'nın iklimi yaz aylarında futbola elverişli değil. Futbol oynayamazsınız. 3 günde 1 maç yapmak, cinayet olur" dedi.
MASKE ÖNERİSİ GÜNDEM YARATTI
ALMANYA'DA futbolcuların sahaya maske ile çıkacağı haberleri ortalığı karıştırdı. Maskelerin değiştirilmesi için de her 15 dakikada maçın kısa süreli durdurulması istenmesi de öneri olarak sunuldu.
ROTHERHAM'DAN MAÇ SORUŞTURMASI
LIVERPOOL Belediye Başkanı Steve Rotherham, corona virüsüne ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu. Rotheram, "Liverpool – A. Madrid maçına gidenlerde testi pozitif çıkan 1200 kişi var" dedi.
ROY KEANE'DEN MESUT'A DESTEK
ARSENAL'IN 31 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'in yüzde 12 maaş kesintisini reddetmesi üzerine konuşan Manchester United'ın efsane futbolcusu Roy Keane, "Maaş kesilmesi yanlış" diye konuştu.
HOLLANDA FENA KARIŞTI
HOLLANDA'DA ligin iptalinden sonra Alkmaar, karara itiraz etti. Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.
POLONYA'DA KARAR VERİLDİ
POLONYA'DA lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerde 26. hafta sonunda Legia Varşova en yakın rakibinin 8 puan önünde.
VURAL'DAN GÜVENOYU
AKHISAR Teknik Direktörü Yılmaz Vural liglerin bir an önce başlamasını beklediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Takımımın Süper Lig'e çıkacağına inancım tam" ifadesini kullandı.
ARSENAL AUBAMEYANG'I KADRODA TUTMAYACAK
Arsenal, Aubameyang'ı kadroda tutma çabasından vazgeçti. Arsenal oyuncuya gelecek teklifleri dinlemeye hazırlanıyor. 2021 yazında Arsenal ile sözleşmesi sona erecek oyuncu ile Barcelona ve Inter, ilgileniyor olsa da oyuncunun haftada 200 bin Pound'un üzerindeki ücret talebi transferi zora sokabilir.
SUMUDİCA: ANTALYA'DA OYNAMAK BİR CİNAYETTİR
Romanya , ligin kalan bölümünü Antalya'da oynatmayı ve öncesinde takımların buradaki otellerde kamp yapmasını düşünüyor. Bu duruma Gaziantep FK'nın hocası Sumudica'dan ise tepki geldi. Rumen çalıştırıcı, "Antalya'nın iklimi yaz aylarında futbola elverişli değil. Futbol oynayamazsınız. 3 günde 1 maç yapmak, cinayet olur" dedi.
MASKE ÖNERİSİ GÜNDEM YARATTI
ALMANYA'DA futbolcuların sahaya maske ile çıkacağı haberleri ortalığı karıştırdı. Maskelerin değiştirilmesi için de her 15 dakikada maçın kısa süreli durdurulması istenmesi de öneri olarak sunuldu.
ROTHERHAM'DAN MAÇ SORUŞTURMASI
LIVERPOOL Belediye Başkanı Steve Rotherham, corona virüsüne ilişkin soruşturma açılacağını duyurdu. Rotheram, "Liverpool – A. Madrid maçına gidenlerde testi pozitif çıkan 1200 kişi var" dedi.
ROY KEANE'DEN MESUT'A DESTEK
ARSENAL'IN 31 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'in yüzde 12 maaş kesintisini reddetmesi üzerine konuşan Manchester United'ın efsane futbolcusu Roy Keane, "Maaş kesilmesi yanlış" diye konuştu.
HOLLANDA FENA KARIŞTI
HOLLANDA'DA ligin iptalinden sonra Alkmaar, karara itiraz etti. Avrupa Ligi'ne gidemeyen Utrecht ve Eredivisie'ye yükselemeyen Cambuur ise yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.
POLONYA'DA KARAR VERİLDİ
POLONYA'DA lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerde 26. hafta sonunda Legia Varşova en yakın rakibinin 8 puan önünde.
VURAL'DAN GÜVENOYU
AKHISAR Teknik Direktörü Yılmaz Vural liglerin bir an önce başlamasını beklediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "Takımımın Süper Lig'e çıkacağına inancım tam" ifadesini kullandı.