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    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
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    ’dan yeşil ışık: Şu ana kadar görüşmeler olumlu ilerliyor

    ülkesinin bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada 'la anlaşacağının ipuçlarını verdi. futbolcu, sözleşmesinin sürdüğünü söyleyerek, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. uzatmak için görüşüyoruz. her şey yolunda gidiyor" dedi.

    Sosa’dan yeşil ışık
    Sosa ülkesinin bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada 'la anlaşacağının ipuçlarını verdi. futbolcu, sözleşmesinin sürdüğünü söyleyerek, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. uzatmak için görüşüyoruz. her şey yolunda gidiyor" dedi.

    TÜRKİYE'DE ŞANSLIYIZ
    Salgınla ile ilgili de konuşan , 'de şanslı olduklarını vurgulayarak, "Salgın Türkiye'ye geç geldi. Avrupa'daki gibi olmadı.. Türkiye'de korkumuz yok. Türkiye bu salgına hazırdı" dedi.



    Sosa, Trabzonspor forması altında 8 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.
    Haberler Spor Sosa’dan yeşil ışık: Şu ana kadar görüşmeler olumlu ilerliyor
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