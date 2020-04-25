Sosa ülkesinin bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada Trabzonspor'la anlaşacağının ipuçlarını verdi. Yıldız futbolcu, sözleşmesinin sürdüğünü söyleyerek, "Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Mukavelemi uzatmak için görüşüyoruz. Açıkça her şey yolunda gidiyor" dedi.
TÜRKİYE'DE ŞANSLIYIZ
Salgınla ile ilgili de konuşan Sosa, Türkiye'de şanslı olduklarını vurgulayarak, "Salgın Türkiye'ye geç geldi. Avrupa'daki gibi olmadı.. Türkiye'de korkumuz yok. Türkiye bu salgına hazırdı" dedi.
Sosa, Trabzonspor forması altında 8 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.
TÜRKİYE'DE ŞANSLIYIZ
Salgınla ile ilgili de konuşan Sosa, Türkiye'de şanslı olduklarını vurgulayarak, "Salgın Türkiye'ye geç geldi. Avrupa'daki gibi olmadı.. Türkiye'de korkumuz yok. Türkiye bu salgına hazırdı" dedi.
Sosa, Trabzonspor forması altında 8 gol 9 asistlik bir performans sergiledi.