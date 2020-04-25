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    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
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    'tan çifte bomba! Fabri ve için harekete geçildi...

    Karius’un yerine çifte takviye düşünen , Fabri ve ’ı listenin başına yazdı. Yönetim, Fabri ve Volkan'a, "Bonservis sorunlarınızı çözün ve imzaya hazır olun" mesajını yolladı.

    Kartal’dan çifte bomba
    Beşiktaş'ta kaleci harekatı… Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için kaleye çifte takviye yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isimler ise bonservisi Fulham'da olan takımın eksi kalecisi Fabri ve Başakşehirli .



    "BONSERVİSİNİZİ ALIN" DENDİ
    Yönetim Fabri ve Volkan'a transfer için, "Bonservislerinizi alıp gelin" mesajını yolladı. Siyah- Beyazlılar'a gelmek isteyen iki ismin de kulüpleriyle birer yıllık sözleşmesi bulunuyor.

    FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR
    Fulham'dan Mallorca'ya kiralanan Fabri, İspanyol ekibinde de şans bulamıyor. Fulham da onu kadroda düşünmüyor. Volkan da Başakşehir'de Mertin'in arkasında ikinci kaleci durumunda.



    BEŞİKTAŞ'TA ZİRVEYE ÇIKTI
    Fabri, formasıyla kariyerinin zirvesine çıkmış ve 6 milyon Euro'ya Fulham'a gitmişti. 'ın eski 1 numarası Volkan da Beşiktaş'ta yeniden kendini ispatlamayı hedefliyor.
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