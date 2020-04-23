G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Virüs beklenmedik anda geldi, darbesi çok büyük oldu. Çoktan çok, azdan az gider. En büyük zararı bize verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bu maçların seyircisiz oynanmasının zararı 105 Milyon TL" ifadelerini kullandı.
RESMİ OLARAK İSTEDİK
Cengiz şöyle devam etti: "Bizim gibi camialarda, kahramanlar, fedakarlar, kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Sıkıntılı süreci atlatmak için oyunculardan fedakarlık istedik.
NEDEN İSTANBUL DEĞİL?
Liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Bir şehirde oynanmasına karşıyız. Çok ciddi giderler var. Bunu TFF karşılayacak mı? Bir şehir olacaksa neden İstanbul değil? İstanbul daha doğru.
AMATÖRÜ ASLA KAPATMAYIZ
Abdurrahim Bey, 'Amatörleri kapatalım' demedi. 'Bence' dedi, 'Geçici' dedi. Bu amatör sporların çoğunu Türkiye'ye Galatasaray getirdi. Biz bununla övünüyoruz, asla kapatmayız…
BİZE İNİN AŞAĞI DEDİLER
Futbol takımını şampiyon yaptık. Mali güçlükleri aştık. Florya'yı geri aldık. Yapılabilecek ne varsa yaptık. 'İnin aşağı' dediler. Türk Telekom bu süreçte 38,5 Milyon TL verdi.