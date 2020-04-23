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    • Spor
    • 23.04.2020 Gazete
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    42 milyonluk fiyasko! Karius beklentileri karşılayamadı, 'a ağır fatura çıkardı...

    Alacakları sebebiyle 'ya şikayet eden ve takımdan ayrılması an meselesi olan , kulübe 42 milyon TL’ye patladı. Son yılların en kötü kaleci performansına imza attı.



    Alacakları     sebebiyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden ve takımdan ayrılması an meselesi olan Loris Karius, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beklentilere cevap veremeyen Alman kalecinin 2 yılık kiralama ve maaş ücreti olan 5.7 milyon Euro (42 milyon TL) da kulübe ağır bir fatura çıkardı.



    YILLIK MAAŞI 1.6 MİLYON EURO
    Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Karius, iki sezonda 3.2 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi oldu. Kartal, Liverpool'a ise 2 yıl için 2.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.



    67 MAÇTA TAM 95 GOL YEDİ
    Forma giydiği 67 maçta 95 gol gören Alman eldiven 1,42 gol ortalamasıyla da Siyah-Beyazlı takımda son dönemdeki en kötü kaleci performanslarından birine imza atmış oldu.



    Bu sezon 32 resmi maça çıkan Karius, kalesinde toplam 46 gol gördü.



    KALEDE FORMA ERSİN'İN
    Loris Karius'un sözleşmesini feshetmek üzere olduğu Beşiktaş'ta görev Ersin Destanoğlu'nun… Ligin kalan 8 haftasında Ersin, Siyah-Beyazlılar'ın kalesini koruyacak.

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