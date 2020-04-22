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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    kalan maçların ’da oynanmasını istemiyor

    Trabzon, kalan maçların ve Alanya’da oynanması görüşünü reddediyor. Bordo-Mavililer'in isteği maçların seyircisiz oynanması ya da ligin tescil edilmesi.

    Trabzon Antalya’yı istemiyor
    Trabzonspor Yönetimi, 'de kalan maçlarla ilgili ortaya atılan senaryolara cevap verdi. Bordo-Mavili kulübün, bazı kulüplerce dillendirilmeye başlayan, "Süper Lig'de kalan 8 hafta ve Alanya'da oynansın ve ligi bitirelim" görüşüne olumsuz baktığı öğrenildi.

    TELEKONFERANS İLE TOPLANTI
    Bordo-mavili kulüp, kalan haftaların nasıl oynanacağı, takımın genel durumu ve ekonomik konularla ilgili olarak telekonferans yöntemi ile yaptığı değerlendirmede bu sonuca vardı.

    TRABZONSPOR'UN TAVRI NET
    Trabzonspor Yönetiminin Süper Lig'de kalan haftalarla ilgili tavrının maçların seyircisiz oynanması, aynı şekilde devam etmesi veya tescil edilmesi yönünde olduğu belirtildi…



    RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz gün verdiği röportajda yine benzer bir ifadeler kullanmıştı... Yönetim Kurulu konuyla ilgili resmi açıklama yapacak...


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