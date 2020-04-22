Trabzonspor Yönetimi, Süper Lig'de kalan maçlarla ilgili ortaya atılan senaryolara cevap verdi. Bordo-Mavili kulübün, bazı kulüplerce dillendirilmeye başlayan, "Süper Lig'de kalan 8 hafta Antalya ve Alanya'da oynansın ve ligi bitirelim" görüşüne olumsuz baktığı öğrenildi.
TELEKONFERANS İLE TOPLANTI
Bordo-mavili kulüp, kalan haftaların nasıl oynanacağı, takımın genel durumu ve ekonomik konularla ilgili olarak telekonferans yöntemi ile yaptığı değerlendirmede bu sonuca vardı.
TRABZONSPOR'UN TAVRI NET
Trabzonspor Yönetiminin Süper Lig'de kalan haftalarla ilgili tavrının maçların seyircisiz oynanması, aynı şekilde devam etmesi veya tescil edilmesi yönünde olduğu belirtildi…
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz gün verdiği röportajda yine benzer bir ifadeler kullanmıştı... Yönetim Kurulu konuyla ilgili resmi açıklama yapacak...
TELEKONFERANS İLE TOPLANTI
Bordo-mavili kulüp, kalan haftaların nasıl oynanacağı, takımın genel durumu ve ekonomik konularla ilgili olarak telekonferans yöntemi ile yaptığı değerlendirmede bu sonuca vardı.
TRABZONSPOR'UN TAVRI NET
Trabzonspor Yönetiminin Süper Lig'de kalan haftalarla ilgili tavrının maçların seyircisiz oynanması, aynı şekilde devam etmesi veya tescil edilmesi yönünde olduğu belirtildi…
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz gün verdiği röportajda yine benzer bir ifadeler kullanmıştı... Yönetim Kurulu konuyla ilgili resmi açıklama yapacak...