Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları listesine bir isim daha katıldı. Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini maaşındaki indirimi kabul etmediği için fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu.
FENERBAHÇE İÇİN İDEAL
Hırvat gazeteci Ivica Medo, "Fenerbahçe yeni bir hoca arıyor. Bilinen bir çok aday var. Bjelica, sözleşmesini feshetti ve Türkiye'ye yakın. O geleceği olan bir teknik adam" ifadesini kullandı.
BJELICA FENER'İ İŞARET ETTİ
Bjelica ise, "Türkler bana Fenerbahçeliler'in takımın başına geçmemi istediğini söylüyor. Arabistan, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. 1 Ağustos'a kadar bir takımla anlaşırım" dedi.
ZATEN AYRILMAYA SICAKTI
Hırvat basını Bjelica'anın Dinamo Zagreb ile ücret indiriminde anlaşmayarak takımdan ayrılmasının daha güçlü ve iddialı bir ligde görev yapmak istemesinin bir sonucu olduğunu da yazdı.
Bjelica, Dinamo Zagreb 18 puan farkla liderken takımdan ayrıldı.
Bjelica, D.Zagreb dışında Poznan, Spezia, A.Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten ile birlikte toplam 7 takım çalıştırdı.