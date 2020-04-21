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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü yıldızlar evlerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu paylaşımlar da spora özlem çekenlerin yüzünü güldürüyor… İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'deki milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yaptığı paylaşımla evde kalmanın önemine değindi… NBA'in yıldız oyuncularından Doncic yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. İtalyan efsanesi kaleci Buffon'un ise çocuklar gibi şen olduğu gözlendi.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs salgını nedeniyle ünlü yıldızlar evlerinden yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu paylaşımlar da spora özlem çekenlerin yüzünü güldürüyor… İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'deki milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yaptığı paylaşımla evde kalmanın önemine değindi… NBA'in yıldız oyuncularından Doncic yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. İtalyan efsanesi kaleci Buffon'un ise çocuklar gibi şen olduğu gözlendi.

    ÇAĞLAR
    Çağlar Söyüncü, arada çalışmalarını sürdürüyor. Yine çok fit durumda.



    LUKA DONCIC
    Dallas'ın Sloven yıldızı Doncic, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı.



    BUFFON
    42 yaşındaki İtalyan kaleci Buffon, Formula 1 pilotlarını aratmadı…
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