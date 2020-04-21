Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    : Yeni sözleşme 2. planda

    Gösterdiği başarılı performansla yeniden sözleşme yapılması gündemde olan şu an bunu düşünecek durumda olmadığını söyledi. Başarılı oyuncu, "Tek isteğim virüsün defnedilmesi. Sözleşme 2.planda" diye konuştu.

    Yeni sözleşme 2. planda
    Gösterdiği başarılı performansla yeniden sözleşme yapılması gündemde olan şu an bunu düşünecek durumda olmadığını söyledi. Başarılı oyuncu, "Tek isteğim virüsün defnedilmesi. Sözleşme 2.planda" diye konuştu.

    ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUZ
    Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı şampiyonluğu çok istediklerini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Kalan maçları kazanacak güçteyiz" dedi.

    KİLO ALMAK YASAK
    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lige verilen arada futbolcuları sık sık kilo almamaları için uyardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın bu konuda hassas olduğu belirtildi
    Haberler Spor Ömer Bayram: Yeni sözleşme 2. planda
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri