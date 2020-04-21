Gösterdiği başarılı performansla yeniden sözleşme yapılması gündemde olan Ömer Bayram şu an bunu düşünecek durumda olmadığını söyledi. Başarılı oyuncu, "Tek isteğim virüsün defnedilmesi. Sözleşme 2.planda" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUZ
Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı şampiyonluğu çok istediklerini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Kalan maçları kazanacak güçteyiz" dedi.
KİLO ALMAK YASAK
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lige verilen arada futbolcuları sık sık kilo almamaları için uyardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın bu konuda hassas olduğu belirtildi
ŞAMPİYONLUĞU ÇOK İSTİYORUZ
Galatasaray'ın genç yıldızı Taylan Antalyalı şampiyonluğu çok istediklerini söyledi. Sarı-Kırmızılı oyuncu, "Kalan maçları kazanacak güçteyiz" dedi.
KİLO ALMAK YASAK
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in lige verilen arada futbolcuları sık sık kilo almamaları için uyardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın bu konuda hassas olduğu belirtildi