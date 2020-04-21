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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    'da &Onyekuru harekatı! Yönetim kolları erken sıvadı...

    Yönetimi kiralık oyunculardan Mario ve ’yu takımda tutmakta kararlı. Southampton ve Monaco ile en kısa sürede görüşülecek.

    Lemina&Onyekuru harekatı
    Galatasaray de takımda kiralık olarak forma giyen 2 yıldıza yöneldi. Sarı- Kırmızılı yönetim Teknik Direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşme sonrasında ve 'nun takımda tutulmasına karar verdi. 2 oyuncu için kulüpleriyle en kısa sürede görüşme yapılacak.



    HEDEF BONSERVİSLE ALMAK
    Yönetim kiralık sözleşmeleri biten Lemina için Southampton'la, Onyekuru için de Monaco ile görüşecek. Önceliğin 2 yıldızın bonservis bedeliyle transfer edilmesi olduğu ancak bu olmazsa Lemina ve Onyekuru'nun yeniden kiralanabileceği öğrenildi.



    2 ismin kalmak istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.



    Onyekuru bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.
    Haberler Spor Galatasaray'da Lemina&Onyekuru harekatı! Yönetim kolları erken sıvadı...
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