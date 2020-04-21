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    • Spor
    • 21.04.2020 Gazete
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    müslümanlığı seçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Avusturyalı , koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde aldığı kararı, Instagram hesabından duyurdu. Ott, uzun süredir aklında olan Müslümanlığa geçtiğini belirtti. Ott, "Aklımda olan bir şeydi ancak başkalarından etkilendim. Bu karantina sürecinde, İslam'ın değerleri bana gerekli gücü verdi'' dedi.

    Boksör Wilhelm Ott müslümanlığı seçti
    Avusturyalı , koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde aldığı kararı, Instagram hesabından duyurdu. Ott, uzun süredir aklında olan Müslümanlığa geçtiğini belirtti. Ott, "Aklımda olan bir şeydi ancak başkalarından etkilendim. Bu karantina sürecinde, İslam'ın değerleri bana gerekli gücü verdi'' dedi.



    PODOLSKİ GÜRSES'İ DİNLİYOR OKLAVAYLA YUFKA AÇIYOR
    Podolski'nin Kepez'de otomobil içerisinden 'i dinlerken çektiği görüntüler ilgi topladı. Ayrıca çay içerken de sık sık poz veren Alman star, paylaşımlarıyla güzelliği kadar kentin meyve sebzelerinin taze ve leziz olduğunu ifade etti. Podolski oklavayla yufka açmayı ve pazara gitmeyi de seviyor.

    TOTTENHAMLI HEUNG-MİN 3 HAFTA ASKERLİK YAPACAK
    Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, 3 haftalık zorunlu askerlik görevini yapmak için birliğine katıldı. Heung-Min Son, gelecek ay askerlikten terhis olacak. Son döndüğünde ise 2 hafta 'de karantinada tutulacak. Heung-Min Son, insanların kendisini görmek için askerlik yaptığı yere asla gelmemelerini istedi.
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