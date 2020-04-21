Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde aldığı kararı, Instagram hesabından duyurdu. Ott, uzun süredir aklında olan Müslümanlığa geçtiğini belirtti. Ott, "Aklımda olan bir şeydi ancak başkalarından etkilendim. Bu karantina sürecinde, İslam'ın değerleri bana gerekli gücü verdi'' dedi.
PODOLSKİ GÜRSES'İ DİNLİYOR OKLAVAYLA YUFKA AÇIYOR
Podolski'nin Kepez'de otomobil içerisinden Müslüm Gürses'i dinlerken çektiği görüntüler ilgi topladı. Ayrıca çay içerken de sık sık poz veren Alman star, paylaşımlarıyla güzelliği kadar kentin meyve sebzelerinin taze ve leziz olduğunu ifade etti. Podolski oklavayla yufka açmayı ve pazara gitmeyi de seviyor.
TOTTENHAMLI HEUNG-MİN 3 HAFTA ASKERLİK YAPACAK
Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, 3 haftalık zorunlu askerlik görevini yapmak için birliğine katıldı. Heung-Min Son, gelecek ay askerlikten terhis olacak. Son döndüğünde ise 2 hafta İngiltere'de karantinada tutulacak. Heung-Min Son, insanların kendisini görmek için askerlik yaptığı yere asla gelmemelerini istedi.
PODOLSKİ GÜRSES'İ DİNLİYOR OKLAVAYLA YUFKA AÇIYOR
Podolski'nin Kepez'de otomobil içerisinden Müslüm Gürses'i dinlerken çektiği görüntüler ilgi topladı. Ayrıca çay içerken de sık sık poz veren Alman star, paylaşımlarıyla güzelliği kadar kentin meyve sebzelerinin taze ve leziz olduğunu ifade etti. Podolski oklavayla yufka açmayı ve pazara gitmeyi de seviyor.
TOTTENHAMLI HEUNG-MİN 3 HAFTA ASKERLİK YAPACAK
Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, 3 haftalık zorunlu askerlik görevini yapmak için birliğine katıldı. Heung-Min Son, gelecek ay askerlikten terhis olacak. Son döndüğünde ise 2 hafta İngiltere'de karantinada tutulacak. Heung-Min Son, insanların kendisini görmek için askerlik yaptığı yere asla gelmemelerini istedi.