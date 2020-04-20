Kovid-19'u yenen Albayrak gözyaşlarını tutamadı: Başkan Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalsam kendimi affetmezdim

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Corona'yı atlattı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Ateş, sırt ağrısı ve halsizlikle hastaneye gittim.
Ciğerlerim bitmişti. Eşimin testi de pozitif çıkınca yatış yaptılar. Fatih Terim'in hastalandığını öğrendim. Çok kötü oldum. Acaba benden mi geçti dedim. Ona bir şey olmasın diye dua ettim.
CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALSAM KENDİMİ AFFETMEZDİM
Abdurrahim Albayrak, Milli Dayanışma Kampanyası hakkında da konuştu… Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kişisel olarak ve vicdanen karşılık vermeden yapamazdım. Çünkü o bizim her dediğimize koşuyor. Hastaneye düşüyoruz arıyor, çok yakından ilgileniyor. Bir gün transfere gideceğim, Falcao transferine gidemiyoruz. Vize ile ilgili devreye gidiyor. 1 saat içinde beni uçağa koyup gitmemi sağlıyor. Kulüple bilgili bir şey istiyorsunuz, bunların hepsine karşılık buluyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir çağrısına ben kayıtsız kalsaydım, duyarsız kalsaydım başta kendimi affetmezdim" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek yağmaya devam ediyor.
HASTA YATAĞINDA OLÜMÜ DÜŞÜNDÜM
İki haftalık coronavirüs tedavisinin ardından iyileşen Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İşte Albayrak'ın açıklamaları: "Çok zor günler geçirdim. 14 gün özellikle hastane odasında yaşadıklarımı Allah kimseye yaşatmasın."
BÜTÜN HASTALARA ŞİFA DİLİYORUM
"Hastanede oğlunuz var, kendiniz var, kızınız var, eşiniz var. Dünyalar başıma yıkıldı. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki hepimiz çok iyiyiz. Bütün hasta olanlara acil şifalar diliyorum."
SANKİ BİZİ BİR KAFESE KAPATTILAR
"Bizi sanki bir kafese kapatıp gittiler. Çok kötü şeyler düşündüm. O anda şeritler geçiyor kafanızdan, ölümü düşünüyorsunuz. Eşimle birbirimize sarılıp ağladık. Sabahlara kadar dua ettik.
BANA ŞUNDAN GEÇTİ' DEMEK GÜNAH!
"Bana şundan geçti, benden şuna geçti; ben bunu asla diyemem, bu çok günah bir şeydir. Bu benden birine geçseydi, benim en yakınım olan şirketimizin hemşiresi Özlem hanım hasta olurdu."
YETER Kİ DEVLETİMİZE GÜVENELİM
"Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır. Onları ne kadar övsek azdır. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum. Biz bunu yeneceğiz ama ne olur büyüklerimize, devletimize güvenelim."
ALİ KOÇ BENİ 10 KEZ ARADI
Albayrak, "Ali Koç en az 10 sefer aradı. Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Başkan ve bütün kulüpler aradı. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
BU ŞARTLARDA KULÜBE KİLİDİ VURURUZ
Yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Albayrak, "Bu şartlarda gidersek kulüpler kilit vurabilir. Onun için camiamıza sesleniyorum; bir olalım, birlik olalım, bu iş çok önemlidir" diyerek futbolculara üstü kapalı çağrına bulundu. Takımın en çok kazananı olan Falcao'nun 'indirim' çağrısına vereceği yanıt merak konusu.
Ciğerlerim bitmişti. Eşimin testi de pozitif çıkınca yatış yaptılar. Fatih Terim'in hastalandığını öğrendim. Çok kötü oldum. Acaba benden mi geçti dedim. Ona bir şey olmasın diye dua ettim.
CUMHURBAŞKANI'NIN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALSAM KENDİMİ AFFETMEZDİM
Abdurrahim Albayrak, Milli Dayanışma Kampanyası hakkında da konuştu… Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kişisel olarak ve vicdanen karşılık vermeden yapamazdım. Çünkü o bizim her dediğimize koşuyor. Hastaneye düşüyoruz arıyor, çok yakından ilgileniyor. Bir gün transfere gideceğim, Falcao transferine gidemiyoruz. Vize ile ilgili devreye gidiyor. 1 saat içinde beni uçağa koyup gitmemi sağlıyor. Kulüple bilgili bir şey istiyorsunuz, bunların hepsine karşılık buluyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın böyle bir çağrısına ben kayıtsız kalsaydım, duyarsız kalsaydım başta kendimi affetmezdim" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na her kesimden destek yağmaya devam ediyor.
HASTA YATAĞINDA OLÜMÜ DÜŞÜNDÜM
İki haftalık coronavirüs tedavisinin ardından iyileşen Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İşte Albayrak'ın açıklamaları: "Çok zor günler geçirdim. 14 gün özellikle hastane odasında yaşadıklarımı Allah kimseye yaşatmasın."
BÜTÜN HASTALARA ŞİFA DİLİYORUM
"Hastanede oğlunuz var, kendiniz var, kızınız var, eşiniz var. Dünyalar başıma yıkıldı. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki hepimiz çok iyiyiz. Bütün hasta olanlara acil şifalar diliyorum."
SANKİ BİZİ BİR KAFESE KAPATTILAR
"Bizi sanki bir kafese kapatıp gittiler. Çok kötü şeyler düşündüm. O anda şeritler geçiyor kafanızdan, ölümü düşünüyorsunuz. Eşimle birbirimize sarılıp ağladık. Sabahlara kadar dua ettik.
BANA ŞUNDAN GEÇTİ' DEMEK GÜNAH!
"Bana şundan geçti, benden şuna geçti; ben bunu asla diyemem, bu çok günah bir şeydir. Bu benden birine geçseydi, benim en yakınım olan şirketimizin hemşiresi Özlem hanım hasta olurdu."
YETER Kİ DEVLETİMİZE GÜVENELİM
"Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır. Onları ne kadar övsek azdır. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum. Biz bunu yeneceğiz ama ne olur büyüklerimize, devletimize güvenelim."
ALİ KOÇ BENİ 10 KEZ ARADI
Albayrak, "Ali Koç en az 10 sefer aradı. Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Başkan ve bütün kulüpler aradı. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.
BU ŞARTLARDA KULÜBE KİLİDİ VURURUZ
Yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Albayrak, "Bu şartlarda gidersek kulüpler kilit vurabilir. Onun için camiamıza sesleniyorum; bir olalım, birlik olalım, bu iş çok önemlidir" diyerek futbolculara üstü kapalı çağrına bulundu. Takımın en çok kazananı olan Falcao'nun 'indirim' çağrısına vereceği yanıt merak konusu.