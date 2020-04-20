Trabzonspor için Ada'dan flaş iddia… Alexander Sörloth için birçok kulüpten transfer teklifi alan Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcuyu yüksek bir bedelle satması durumunda İngiliz ekibi Leicester'ın Nijeryalı forvet Kelechi İheanacho'yu transfer etmek istediğini yazdı. Fırtına'nın Iheanacho'yu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Iheanacho'nun Leicester'da beklediği patlamayı bir türlü yapamadığı için ayrılmak istediği öğrenildi. Golcü oyuncu daha çok forma şansı bulacağı bir takıma imza atmak istiyor. Trabzonspor'un Iheanacho için Sörloth'un durumuna göre sezon sonunda Leicester ile görüşeceği belirtildi.
EKUBAN: TEKLİFLERE KAPALIYIM
İngiliz kulüpleri ile adı anılan Caleb Ekuban, hakkındaki iddialara noktayı koydu. Ganalı golcü menajerine haber yollayarak, "Trabzon'da mutluyum ve kafamı tekliflere odaklamak istemiyorum" dedi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
Iheanacho'nun Leicester'da beklediği patlamayı bir türlü yapamadığı için ayrılmak istediği öğrenildi. Golcü oyuncu daha çok forma şansı bulacağı bir takıma imza atmak istiyor. Trabzonspor'un Iheanacho için Sörloth'un durumuna göre sezon sonunda Leicester ile görüşeceği belirtildi.
EKUBAN: TEKLİFLERE KAPALIYIM
İngiliz kulüpleri ile adı anılan Caleb Ekuban, hakkındaki iddialara noktayı koydu. Ganalı golcü menajerine haber yollayarak, "Trabzon'da mutluyum ve kafamı tekliflere odaklamak istemiyorum" dedi.