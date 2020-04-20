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    • Spor
    • 20.04.2020 Gazete
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    İngiliz basınından bomba iddia: Trabzon’da sesleri

    İngiliz basını, ’un Sörloth’u satması durumunda Leicester’ın golcüsü Kelechi İheanacho’yu kiralayacağını yazdı. Temasların sezon sonu başlayacağı vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan , 8 gol attı, 4 asist yaptı. Nijeryalı ligde 7 kez ilk 11'de oynadı.

    Trabzon’da Iheanacho sesleri
    Trabzonspor için Ada'dan flaş iddia… Alexander Sörloth için birçok kulüpten teklifi alan Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcuyu yüksek bir bedelle satması durumunda İngiliz ekibi Leicester'ın Nijeryalı forvet Kelechi İheanacho'yu transfer etmek istediğini yazdı. Fırtına'nın 'yu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

    TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR
    Iheanacho'nun     Leicester'da beklediği patlamayı bir türlü yapamadığı için ayrılmak istediği öğrenildi. Golcü oyuncu daha çok forma şansı bulacağı bir takıma imza atmak istiyor. 'un Iheanacho için Sörloth'un durumuna göre sezon sonunda Leicester ile görüşeceği belirtildi.



    EKUBAN    : TEKLİFLERE KAPALIYIM
    İngiliz kulüpleri ile adı anılan Caleb Ekuban, hakkındaki iddialara noktayı koydu. Ganalı golcü menajerine haber yollayarak, "Trabzon'da mutluyum ve kafamı tekliflere odaklamak istemiyorum" dedi.
    Haberler Spor İngiliz basınından bomba iddia: Trabzon’da Iheanacho sesleri
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