Başakşehir'den ayrılan ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden Arda Turan, play spor'a konuştu. Bir süre önce halı sahada futbol oynaması üzerine yapılan "Barcelona'dan halı sahaya düştü" yorumlarına tepki gösteren Arda, "Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya uzandı. Bulduğum her fırsatta halı sahada oynarım" dedi. Yıldız oyuncu Barça'ya sponsorla gittiği iddialarını da sert çıktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM
Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek olduğunu söyledi. Ganalı yıldız, "Kayserispor'da mutluyum ancak benim de hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi çok istiyorum" dedi.
DENİZLİSPOR'DA MUTLUYUM
Olcay Şahan, Denizlispor'da forma giymekten mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli oyucun, "Denizli'de kalmak istiyorum" diye konuştu.
DOĞAL YETENEKLİ BİR OYUNCU DEĞİLİM
İngiliz yıldız Wayne Rooney, kendisini doğal yetenekli bir futbolcu olarak görmediğini söyledi. Rooney, "Asla bir Gary Lineker veya Ruud van Nistelrooy olmadım. Onlar gibi doğal yeteneklerim yok. Benden iyi 9 numaralar var" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM
Kayserispor forması giyen Bernard Mensah, hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek olduğunu söyledi. Ganalı yıldız, "Kayserispor'da mutluyum ancak benim de hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi çok istiyorum" dedi.
DENİZLİSPOR'DA MUTLUYUM
Olcay Şahan, Denizlispor'da forma giymekten mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli oyucun, "Denizli'de kalmak istiyorum" diye konuştu.
DOĞAL YETENEKLİ BİR OYUNCU DEĞİLİM
İngiliz yıldız Wayne Rooney, kendisini doğal yetenekli bir futbolcu olarak görmediğini söyledi. Rooney, "Asla bir Gary Lineker veya Ruud van Nistelrooy olmadım. Onlar gibi doğal yeteneklerim yok. Benden iyi 9 numaralar var" ifadelerini kullandı.