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    • Spor
    • 19.04.2020 Gazete
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    'da B planı !

    önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladı. Cimbom, Monaco'dan kiraladığı 'nun alternatifini 'da buldu. Aslan, Aarhus'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu 'yu listesine ekledi. Nijeryalı yıldız Onyekuru kiralanamazsa rota Bundu olacak.

    B planı Bundu
    G.Saray önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladı. Cimbom, Monaco'dan kiraladığı 'nun alternatifini 'da buldu. Aslan, Aarhus'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu 'yu listesine ekledi. Nijeryalı yıldız Onyekuru kiralanamazsa rota Bundu olacak.

    RAHATLAMAK İSTİYORLAR
    Monaco önümüzdeki sezon Onyekuru'yu kiralamayacağını açıkladı. Fransızlar onu satarak ekonomik olarak rahatlamak istiyor.



    ÖNCELİK ONYEKURU'DA
    Galatasaray sezon sonunda bir kez daha Monaco ile görüşecek ve Onyekuru'nun kiralanmasını isteyecek. Eğer inadı kıramazlarsa oklar Mustapha
    Bundu'yu gösterecek.

    25 MAÇTA 10 GOLÜ 10 ASİSTİ VAR
    Mustapha Bundu bu sezon Danimarka ekibinde 25 maça çıktı. 23 yaşındaki yetenek bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı. Bundu hem hızlı hem de bitirici.



    GENÇ YILDIZ ADA'DA KEŞFEDİLDİ
    Danimarka ekibi Aarhus'ta oynayan Mustapha Bundu 2016 yılında takımı Hereford'dan Danimarka ekibine bonservis ücreti ödenmeden transfer edildi.
    Haberler Spor Galatasaray'da B planı Mustapha Bundu!
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