G.Saray önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladı. Cimbom, Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun alternatifini Danimarka'da buldu. Aslan, Aarhus'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mustapha Bundu'yu listesine ekledi. Nijeryalı yıldız Onyekuru kiralanamazsa rota Bundu olacak.
RAHATLAMAK İSTİYORLAR
Monaco önümüzdeki sezon Onyekuru'yu kiralamayacağını açıkladı. Fransızlar onu satarak ekonomik olarak rahatlamak istiyor.
ÖNCELİK ONYEKURU'DA
Galatasaray sezon sonunda bir kez daha Monaco ile görüşecek ve Onyekuru'nun kiralanmasını isteyecek. Eğer inadı kıramazlarsa oklar Mustapha
Bundu'yu gösterecek.
25 MAÇTA 10 GOLÜ 10 ASİSTİ VAR
Mustapha Bundu bu sezon Danimarka ekibinde 25 maça çıktı. 23 yaşındaki yetenek bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı. Bundu hem hızlı hem de bitirici.
GENÇ YILDIZ ADA'DA KEŞFEDİLDİ
Danimarka ekibi Aarhus'ta oynayan Mustapha Bundu 2016 yılında İngiltere takımı Hereford'dan Danimarka ekibine bonservis ücreti ödenmeden transfer edildi.
RAHATLAMAK İSTİYORLAR
Monaco önümüzdeki sezon Onyekuru'yu kiralamayacağını açıkladı. Fransızlar onu satarak ekonomik olarak rahatlamak istiyor.
ÖNCELİK ONYEKURU'DA
Galatasaray sezon sonunda bir kez daha Monaco ile görüşecek ve Onyekuru'nun kiralanmasını isteyecek. Eğer inadı kıramazlarsa oklar Mustapha
Bundu'yu gösterecek.
25 MAÇTA 10 GOLÜ 10 ASİSTİ VAR
Mustapha Bundu bu sezon Danimarka ekibinde 25 maça çıktı. 23 yaşındaki yetenek bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yaptı. Bundu hem hızlı hem de bitirici.
GENÇ YILDIZ ADA'DA KEŞFEDİLDİ
Danimarka ekibi Aarhus'ta oynayan Mustapha Bundu 2016 yılında İngiltere takımı Hereford'dan Danimarka ekibine bonservis ücreti ödenmeden transfer edildi.