Trabzonsporlu Nwakaeme: Benim için imkansız yoktur

Karadeniz Fırtınası'nda bu sezon oynadığı 37 maçta 13 gol 11 asitlik performans sergileyen Nwakaeme, başarısının sırrının inanmak olduğunu söyledi. Nijeryalı yıldız, her zaman daha iyisini yapabileceğine inandığını belirterek, "Benim için imkansız diye bir şey yoktur. Bu benim hayat felsefem. Bugüne kadar hep bu doğrultuda çalıştım ve bir şeyleri yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de aynı düşüncede olacağım. Trabzonspor'a geldiğim günden itibaren buradaki atmosferin futbola olan bağlılığın hep en üst seviyede olduğunu gördüm. Burada oynamak keyif veriyor" dedi.Nwakaeme, virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmiş olmasının üzüntü verici olduğunu söyledi…