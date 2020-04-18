Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'un yüksek ücreti 'ye geri adım attırdı

    'nin kanat i adayları arasında yer alan İspanyol yıldız, Fenerbahçe’den 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 3 milyon Euro istedi. Bu rakamları çok bulan yönetim, şimdilik beklemeye geçti.

    Callejon yüksek uçtu

    Fenerbahçe'nin kanat i adayları arasında ilk sıralarda yer alan Jose 'dan Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İspanyol futbolcunun, 'den yıllık 3 milyon Euro ve 2+1 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Bu rakamı çok bulan ve 33 yaşındaki Callejon'la en fazla 2 yıllık anlaşma yapmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi de transferde geri adım attı. Kanarya, Callejon için beklemeye geçerken yıldız oyuncu istediği yıllık ücrette indirime gider ve 2 yıllık sözleşmeyi kabul ederse, Sarı-Lacivertliler tekrar transfer için gaza basacak.



    Callejon bu sezon 2 gol, 9 asistle 11 gole direkt katkı yaptı.

    Haberler Spor Callejon'un yüksek ücreti Fenerbahçe'ye geri adım attırdı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri