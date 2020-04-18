Fenerbahçe'nin kanat transferi adayları arasında ilk sıralarda yer alan Jose Callejon'dan Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İspanyol futbolcunun, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro ve 2+1 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Bu rakamı çok bulan ve 33 yaşındaki Callejon'la en fazla 2 yıllık anlaşma yapmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi de transferde geri adım attı. Kanarya, Callejon için beklemeye geçerken yıldız oyuncu istediği yıllık ücrette indirime gider ve 2 yıllık sözleşmeyi kabul ederse, Sarı-Lacivertliler tekrar transfer için gaza basacak.





Callejon bu sezon 2 gol, 9 asistle 11 gole direkt katkı yaptı.