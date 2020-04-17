



14 YAŞINDA PROFESYONEL

13 Yaşında Uluslararası Gençler Tenis Şampiyonası'nı kazanarak başarının ilk basamağını çıktı. 2001 yılının Nisan ayında profesyonel tenisçi olduğunda tam 14 yaşındaydı. Teniste Avustralya Açık, Roland Garros yani Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık turnuvaları en önemli organizasyonlardır. O yüzden bu karşılaşmalara "Grand Slam" denir. Şarapova Ocak 2002'de yapılan Avustralya Açık'ta gençler kategorisinde 2. Oldu. Temmuz 2004'te yani 17 yaşındayken Wimbledon'da finalde efsane oyuncu Serena Williams'ı yenerek ilk grand slam'ini kazandı ve bu turnuvanın en genç 2. Şampiyonu oldu. Şarapova 2006'da Amerika Açık'ı, 2008'de Avustralya Açık'ı ve 2012 ve 2014'te iki kez Fransa Açık'ı kazanarak teklerde 5 kez grand slam şampiyonu oldu. 2016 Ocak ayında Avustralya Açık'ta yapılan doping testinde vücudunda yasaklı madde bulununca önce 2 yıl ceza aldı, sonra bu süre 15 aya düşürüldü. Kullandığı madde 1 Ocak 2016'dan itibaren yasaklanmıştı. Şarapova "10 yıldır bu maddeyi kalbine destek olarak kullandığını, 22 Aralık'ta kendisine gönderilen yasaklı maddeler listesine bakmadığını o yüzden de sorumlu olduğunu" söyledi. Şarapova 2017'de yayınlandığı "Durdurulamaz: Şimdiye Kadar Hayatım" isimli kitabında "2004 Wimbledon'da Williams'ın yenilgi sonrası soyunma odasında ağladığını, bunun nedenin de kendisinin zorlu oyuncu olduğunu anlamasıydı. Bir arkadaşıma da o kadına bir daha asla yenilmeyeceğim demiş. Benden nefret ediyor" diye yazınca ezeli rakibiyle arası iyice açıldı. İkili bugüne kadar 21 kez karşılaştı, Şarapova sadece 2 kez kazandı.