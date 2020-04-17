26 Şubat'ta tenisi bıraktığını açıklayan Maria Şarapova, karantina günlerinde hayranlarına telefon numarasını verince büyük şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü tenisçi 2 günde 2,2 milyon mesaj aldığını açıkladı. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, sporda zirveye çıkan sporcularda fiziki özellikler de dikkat çekiyor. Bunların başında da sporculuğunun yanında güzelliğiyle de dikkat çeken bir tenisçi var.
BABASI YURİ TENİS HOCASI
Maria Şarapova ya da gerçek ismiyle Maşa Yurievna Şarapova, 19 Nisan 1987'de Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Nyagan şehrinde doğdu. Ailesi, Çernobil nükleer santralindeki kaza nedeniyle o doğmadan birkaç ay önce Beyaz Rusya'nın Gomel şehrinden buraya taşınmıştı. Babası Yuri'nin tenis hocası olması, kızının da 4 yaşında anneannesinin yaşadığı şehir olan Soçi'de tenis oynamaya başlamasını sağladı. Ona ilk raketini alan, Rus tenisinin en büyük ismi kabul edilen Kafelnikov, babasının arkadaşıydı. Babası her sabah saat 4'te kalkıp ona özel kahvaltı hazırlıyordu.
CEBİNDE 700 DOLAR VARDI
6 Yaşındayken, Moskova'da gösteri maçları yapan efsane tenisçi Navratilova'yla oynama şansı bulması hayatının dönüm noktası oldu. Navratilova küçük Maşa'yı çok yetenekli bulunca, babasına kızını ABD'nin Florida eyaletinde bulunan tenis akademisine götürmesini tavsiye etti. Bunun üzerine Yuri Şarapova kızı Maşa'yla birlikte Florida'ya gittiğinde cebinde sadece 700 Dolar vardı. Tenis derslerinin ücretini karşılamak ve geçinmek için baba Yuri pek çok işte çalıştı. Şarapova, isminin Marşa olarak telaffuz edilmesinden rahatsız olarak Maria ismini kullanmaya başladı. 8 Yaşındayken bir menajerlik firması tenis akademisinin ücretini karşılamaya başlayınca, baba-kız ekonomik olarak bir nebze nefes aldılar.
14 YAŞINDA PROFESYONEL
13 Yaşında Uluslararası Gençler Tenis Şampiyonası'nı kazanarak başarının ilk basamağını çıktı. 2001 yılının Nisan ayında profesyonel tenisçi olduğunda tam 14 yaşındaydı. Teniste Avustralya Açık, Roland Garros yani Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık turnuvaları en önemli organizasyonlardır. O yüzden bu karşılaşmalara "Grand Slam" denir. Şarapova Ocak 2002'de yapılan Avustralya Açık'ta gençler kategorisinde 2. Oldu. Temmuz 2004'te yani 17 yaşındayken Wimbledon'da finalde efsane oyuncu Serena Williams'ı yenerek ilk grand slam'ini kazandı ve bu turnuvanın en genç 2. Şampiyonu oldu. Şarapova 2006'da Amerika Açık'ı, 2008'de Avustralya Açık'ı ve 2012 ve 2014'te iki kez Fransa Açık'ı kazanarak teklerde 5 kez grand slam şampiyonu oldu. 2016 Ocak ayında Avustralya Açık'ta yapılan doping testinde vücudunda yasaklı madde bulununca önce 2 yıl ceza aldı, sonra bu süre 15 aya düşürüldü. Kullandığı madde 1 Ocak 2016'dan itibaren yasaklanmıştı. Şarapova "10 yıldır bu maddeyi kalbine destek olarak kullandığını, 22 Aralık'ta kendisine gönderilen yasaklı maddeler listesine bakmadığını o yüzden de sorumlu olduğunu" söyledi. Şarapova 2017'de yayınlandığı "Durdurulamaz: Şimdiye Kadar Hayatım" isimli kitabında "2004 Wimbledon'da Williams'ın yenilgi sonrası soyunma odasında ağladığını, bunun nedenin de kendisinin zorlu oyuncu olduğunu anlamasıydı. Bir arkadaşıma da o kadına bir daha asla yenilmeyeceğim demiş. Benden nefret ediyor" diye yazınca ezeli rakibiyle arası iyice açıldı. İkili bugüne kadar 21 kez karşılaştı, Şarapova sadece 2 kez kazandı.
HEP RUS KALACAĞIM
Kendisini Amerikalı mı yoksa Rus mu olarak gördüğüne dair soruya "6 yaşından itibaren Florida ve California'da yaşadım, Amerikan televizyonunu izledim ve Amerikan ürünlerini yedim. Kimliğimin bir kısmı daima ABD'de olacak. Bu benim için en rahat kültür, gerçekten sakin olduğum yer. Bunu Rusya'ya gezmeye gittiğimde anladım. Buna rağmen zihniyet olarak hep Rus kalacağım" diye cevap vermişti. Not: Latin alfabesi dışındaki alfabelerle yazılan sözcükler, okunduğu gibi yazılır. O yüzden İngilizcede yazıldığı gibi Sharapova değil Şarapova yazdım.
HENÜZ 17 YAŞINDA WİMBLEDON'U KAZANDI
Sharapova, 17 yaşındayken Wimbledon'da finalde efsane oyuncu Serena Williams'ı yenerek ilk grand slam'ini kazandı ve bu turnuvanın en genç 2. Şampiyonu oldu.
PORTRELER - 2 / TAYFUN ER YAZIYOR