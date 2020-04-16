



Federasyonun alacağı kararı beklediklerini belirten Hüseyin Cimşir, "Bizim temennimiz ligin yeniden başlaması yönünde fakat salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce sağlığımızı düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.