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    • Spor
    • 16.04.2020 Gazete
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    : Bana göre top patladı

    , “ net bir tarih veremiyor. Bana göre top patladı! Liglerin başlaması zor görünüyor" açıklamasında bulundu.



    Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere devam edilmesi konusunda umutlu konuşmadı.



    Federasyonun alacağı kararı beklediklerini belirten Hüseyin Cimşir, "Bizim temennimiz ligin yeniden başlaması yönünde fakat salgının ne zaman kontrol altına alınacağının net bir açıklaması yok. Bana göre top patladı ve bu şartların devam etmesi halinde ligin oynanması çok zor olacak gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Her şeyden önce sağlığımızı düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.



    Lig her an başlayacakmış gibi hazır olmak durumunda olduklarını da belirten Çimşir, program dahilinde her gün futbolcularını kontrol ettiklerini de sözlerine ekledi.
    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: Bana göre top patladı
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