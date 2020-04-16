Juventus Merih’i satmaya yanaşmıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

JONES

arüşşafaka

yaşımını Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.basını coronavirüs nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan sarı-lacivertlilerdeki geleceğini 'belirsiz' olarak yazdı. Fenerbahçe Beko'ya Euroleague zaferi kazandıran Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ifade edildi.Tekfen basketbol takımında ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod jones ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edilirken, "Jarrod Jones'a Darüşşafaka Tekfen olarak takımımıza yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki basketbol hayatında da başarılar dileriz" denildi.karateci Burak Uygur hedefinin Tokyo'da ülkesine altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi. Uygur çalışmalarını evde sürdürdüğünü ifade ederek, "Kendime güveniyorum" dedi.Basketbol Birliği basketbol ligini Temmuz ayına kadar erteledi. Eğer bir aksilik olmadığı takdirde liglerin Temmuz ayının ortasında başlamasının planlandığı öne sürüldü.Teknik Direktörü Prosinecki liglerin başlamasını beklediklerini söyleyerek, "Lig oynanırsa hedefimiz ligde kalmak. Bunu başaracak güçte bir kadromuz mevcut" dedi