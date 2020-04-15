Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…Yıldız futbolcu antrenman yaparken çocuklarından yardım aldı. Bu anları Instagram'da paylaştı.Lemına, arkadaşlarıyla çektiği videoya, "Evde kalın ya da bizimle dans edin" notunu ekledi.Beşiktaş'ın golcüsü futbolcusu Burak da coronavirüs sonrası saçını kazıtan isimler arasına katıldı.Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu çalışmalarına evinden sıkı bir şekilde devam ediyor.Milli futbolcumuz liglere verilen arada tempoyu düşürmüyor. Formunu korumayı sürdürüyor.Başakşehir'in yıldızı da liglere verilen arada fit kalmak için evde yoğun bir çalışma uyguluyor.