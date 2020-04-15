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    • Spor
    • 15.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    RONALDO
    Yıldız futbolcu antrenman yaparken çocuklarından yardım aldı. Bu anları Instagram'da paylaştı.



    LEMINA
    Lemına, arkadaşlarıyla çektiği videoya, "Evde kalın ya da bizimle dans edin" notunu ekledi.



    BURAK YILMAZ
    Beşiktaş'ın golcüsü futbolcusu Burak da coronavirüs sonrası saçını kazıtan isimler arasına katıldı.



    OZAN TUFAN
    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu çalışmalarına evinden sıkı bir şekilde devam ediyor.



    UMUT MERAŞ
    Milli futbolcumuz liglere verilen arada tempoyu düşürmüyor. Formunu korumayı sürdürüyor.




    ROBINHO
    Başakşehir'in yıldızı da liglere verilen arada fit kalmak için evde yoğun bir çalışma uyguluyor.
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