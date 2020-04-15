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    • Spor
    • 15.04.2020 Gazete
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    ve maçları tarafsız sahada seyircisiz oynanacak

    ve maçlarının Ağustos’ta başlayacağı ve tarafsız sahada seyircisiz oynanacağı iddia edildi. Devler Ligi finali de aynı ay ’da yapılacak.

    Tarafsız sahada seyircisiz
    Şampiyonlar Ligi ve için önemli bir iddia ortaya atıldı. Coronavirüs nedeniyle ertelenen ve Avrupa Ligi'nin tamamlanması için 'nın Ağustos ayını işaret ettiği belirtildi. İspanyol yayıncı Cadena Ser'in haberine göre; UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), koronavirüs nedeniyle birçok ülkede ertelenen futbol maçlarının geri dönmesi konusunda Temmuz ayının ideal tarih olduğu konusunda anlaştı. Tüm yerel liglerin Temmuz ayında tamamlanmasının beklendiği, bu bağlamda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de Ağustos ayında başlayacağı kaydedildi. Tüm maçların seyircisiz oynanmasının beklendiği, UEFA'nın da turnuvaların formatında değişikliğe gideceği belirtildi.

    TEK MAÇ ÜZERİNDEN
    Buna göre maçlar tarafsız sahalarda tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak. Şampiyonlar Ligi finali ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bilindiği üzere hemen hemen tüm yerel ligler ve UEFA organizasyonları ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti.
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