Coronavirüsle mücadele sürecinde dünyaya örnek olan Türkiye'ye bir övgü de Altay'ın Portekizli forveti Marco Paixao'dan geldi. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'nin süreci çok iyi yönettiğini söyledi.
HERKES ÇOK CİDDİ
Türk halkının tedbirlere uyduğunu söyleyen Paixao "Maske kullanımı konusunda Türkiye ile İspanya ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum" dedi. Portekizli golcü ayrıca, "İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu" diye konuştu.
LİGLER TAMAMLANMALI
Paixao, ara verilen liglerin ise oynanarak bitmesi gerektiğini söyledi. Portekizli futbolcu, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ve buna inanıyoruz" dedi.
HERKES ÇOK CİDDİ
Türk halkının tedbirlere uyduğunu söyleyen Paixao "Maske kullanımı konusunda Türkiye ile İspanya ve Portekiz'i kıyasladığımda Türkiye oldukça iyi bir durumda. Burada insanlar işin ciddiyetini anladı. İspanya ve Portekiz'deki akrabalarımla konuştuğumda Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini görüyorum" dedi. Portekizli golcü ayrıca, "İspanya bazı kararları almakta geciktiği için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir anlamda orada feci ölümlere göz yumuldu" diye konuştu.
LİGLER TAMAMLANMALI
Paixao, ara verilen liglerin ise oynanarak bitmesi gerektiğini söyledi. Portekizli futbolcu, "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ve buna inanıyoruz" dedi.