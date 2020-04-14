Spor dünyasında corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…
MESUT ÖZİL
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, köpekleriyle birlikte eğlenirken paylaşımda bulundu.
PEREIRA
Trabzonspor'un yıldızı Pereira eşi ile birlikte yeni saç stilini taraftarlarıyla paylaştı.
ONAZI
Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, sosyal medyadan polislerimiz için paylaşım yaptı
RODALLEGA
Süper Lig'in klas golcüsü Rodallega bahçesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor…
COUTINHO
Brezilyalı yıldız futbolcu karantinada ailesi ile mutluluk pozu verdi. O da evden çıkmıyor.
KONOPLYANKA
Shakhtar Donetsk'in Rus yıldızı Yevhen Konoplyanka çalışmalarına evde devam eden oyunculardan.
MESUT ÖZİL
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, köpekleriyle birlikte eğlenirken paylaşımda bulundu.
PEREIRA
Trabzonspor'un yıldızı Pereira eşi ile birlikte yeni saç stilini taraftarlarıyla paylaştı.
ONAZI
Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, sosyal medyadan polislerimiz için paylaşım yaptı
RODALLEGA
Süper Lig'in klas golcüsü Rodallega bahçesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor…
COUTINHO
Brezilyalı yıldız futbolcu karantinada ailesi ile mutluluk pozu verdi. O da evden çıkmıyor.
KONOPLYANKA
Shakhtar Donetsk'in Rus yıldızı Yevhen Konoplyanka çalışmalarına evde devam eden oyunculardan.