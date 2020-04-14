Spor dünyasında corona günlüğü

verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, köpekleriyle birlikte eğlenirken paylaşımda bulundu.Trabzonspor'un yıldızı Pereira eşi ile birlikte yeni saç stilini taraftarlarıyla paylaştı.Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, sosyal medyadan polislerimiz için paylaşım yaptıSüper Lig'in klas golcüsü Rodallega bahçesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor…Brezilyalı yıldız futbolcu karantinada ailesi ile mutluluk pozu verdi. O da evden çıkmıyor.Shakhtar Donetsk'in Rus yıldızı Yevhen Konoplyanka çalışmalarına evde devam eden oyunculardan.