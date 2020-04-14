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    • Spor
    • 14.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



    MESUT ÖZİL
    Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, köpekleriyle birlikte eğlenirken paylaşımda bulundu.



    PEREIRA
    Trabzonspor'un yıldızı Pereira eşi ile birlikte yeni saç stilini taraftarlarıyla paylaştı.



    ONAZI
    Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, sosyal medyadan polislerimiz için paylaşım yaptı



    RODALLEGA
    Süper Lig'in klas golcüsü Rodallega bahçesinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor…



    COUTINHO
    Brezilyalı yıldız futbolcu karantinada ailesi ile mutluluk pozu verdi. O da evden çıkmıyor.



    KONOPLYANKA
    Shakhtar Donetsk'in Rus yıldızı Yevhen Konoplyanka çalışmalarına evde devam eden oyunculardan.
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