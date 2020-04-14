Gravina: Bu sezonu tamamlamamız gerekiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, covid-19 salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi. Gravina, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir" dedi…
TURKSPORU'NUN KONUĞU SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU
Turksporu, yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu akşam Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu konuk olacak. TURKSPORU Instagram hesabından canlı yayınlanacak röportaj saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Perşembe günü ise genç yüzücü Emre Sakçı konuk olacak.
LIVERPOOL'DAN WERNER'E 50 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Liverpool, Leipzig forması giyen Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor. Kırmızılar, Chelsea'nin de takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. İngiliz temsilcisi, salgın sonrası oluşacak ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulunduruyor... Liverpool, Werner için yaklaşık 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
OBI MİKEL BOTAFOGA'YA
Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek İngiltere'ye giden John Obi Mikel'in Brezilya temsicisi Botafogo ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi…
İLKER ÜÇER'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
F.Bahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, son coronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu
TURKSPORU'NUN KONUĞU SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU
Turksporu, yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu akşam Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu konuk olacak. TURKSPORU Instagram hesabından canlı yayınlanacak röportaj saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Perşembe günü ise genç yüzücü Emre Sakçı konuk olacak.
LIVERPOOL'DAN WERNER'E 50 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Liverpool, Leipzig forması giyen Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor. Kırmızılar, Chelsea'nin de takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. İngiliz temsilcisi, salgın sonrası oluşacak ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulunduruyor... Liverpool, Werner için yaklaşık 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
OBI MİKEL BOTAFOGA'YA
Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek İngiltere'ye giden John Obi Mikel'in Brezilya temsicisi Botafogo ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi…
İLKER ÜÇER'DEN SEVİNDİRİCİ HABER
F.Bahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, son coronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu