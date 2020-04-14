Gravina: Bu sezonu tamamlamamız gerekiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)



TURKSPORU'NUN

ÖZÇELİK

ARAPOĞLU

urksporu

LIVERPOOL'DAN

WERNER'E

EURO'LUK

MİKEL

BOTAFOGA'YA

Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, covid-19 salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi. Gravina, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir" dedi…yıldız sporcularınısevenleriylebuluşturmayadevamediyor.Bu akşamDünya veAvrupa şampiyonukarateci Serap Özçelik Arapoğlukonuk olacak. TURKSPORU Instagramhesabından canlı yayınlanacak röportajsaat 20.00'de gerçekleştirilecek. Perşembegünü ise genç yüzücü Emre Sakçıkonuk olacak.Leipzig forması giyen Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor. Kırmızılar, Chelsea'nin de takibinde olan 24 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. İngiliz temsilcisi, salgın sonrası oluşacak ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulunduruyor... Liverpool, Werner için yaklaşık 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek İngiltere'ye giden John Obi Mikel'in Brezilya temsicisi Botafogo ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi…F.Bahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, son coronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu