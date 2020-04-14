Fenerbahçe'de 'Alpaslan' iddiası

Göztepe forması altında gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk, "İleriye dönük planlarım var. Artık büyük kulüplerde oynamak istiyorum, sonra hedefim Avrupa" açıklamasını yaptı. 26 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Alparslan'ın transferi için kulübünden kolaylık istediği de iddialar arasında.Stoper ve ön liberoda görev yapabilen genç futbolcu bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol attı. Trabzonspor ve Başakşehir'in de Alpaslan'la ilgilendiği ancak yıldız futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi. Alpaslan 2018'de Elazığ'dan Göztepe'ye transfer olmuştu.