Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jose Sosa sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetimle her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sosa ile prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.
NOVAK'TA SORUN YOK
Sosa'nın mayıs sayı başında resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak 34 yaşındaki oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sosa gibi Flip Novak'ın da yönetimle her konuda anlaşma sağladığı biliniyor.
Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor.
Tangocu Jose Sosa, bu sezon forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole katkı verdi.
NOVAK'TA SORUN YOK
Sosa'nın mayıs sayı başında resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak 34 yaşındaki oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sosa gibi Flip Novak'ın da yönetimle her konuda anlaşma sağladığı biliniyor.
Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor.
Tangocu Jose Sosa, bu sezon forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole katkı verdi.
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