Ahmet Ağaoğlu, ligin kaderiyle ilgili 4 ihtimalin bulunduğunu ve TFF'nin ay sonunda bir açıklama yapacağını söyledi. Başkan, "Ya lig Haziran ayında normal başlayacak ya da maçlar seyircisiz oynanacak. Diğer ihtimal ileri bir tarihe ertelenecek veya lig tescil edilecek" diye konuştu.
KULÜPLER ÇOK ETKİLENDİ
Başkan, "Şu an takımların gelirleri yüzde 20 azalmış durumda. Bazı takımların geliri ise yüzde 50'ye yakın azalma ile karşı karşıya" dedi.
MAAŞLAR AZALACAKTIR
Ağaoğlu, "Bu sürecin sonunda lig takvimlerinin yanı sıra oyuncu ödemelerinin de azalacağını düşünüyorum. Ödenen rakamların düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.
FUTBOLCULARI İKNA ETTİK
Ağaoğlu, "Ailesi yanında olmayan Ekuban ve Nwakaeme var. Durumu onlara güzel bir şekilde anlattığımız için kabullendiler" şeklinde konuştu.
KULÜPLER ÇOK ETKİLENDİ
Başkan, "Şu an takımların gelirleri yüzde 20 azalmış durumda. Bazı takımların geliri ise yüzde 50'ye yakın azalma ile karşı karşıya" dedi.
MAAŞLAR AZALACAKTIR
Ağaoğlu, "Bu sürecin sonunda lig takvimlerinin yanı sıra oyuncu ödemelerinin de azalacağını düşünüyorum. Ödenen rakamların düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.
FUTBOLCULARI İKNA ETTİK
Ağaoğlu, "Ailesi yanında olmayan Ekuban ve Nwakaeme var. Durumu onlara güzel bir şekilde anlattığımız için kabullendiler" şeklinde konuştu.
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