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    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
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    Başkanı : Lig için 4 ihtimal var

    Başkanı , salgın nedeniyle ligin kaderiyle ilgili 4 ihtimalin bulunduğunu ve ’nin ay sonunda açıklama yapacağını söyledi. Ağaoğlu, "Lig Haziran ayında normal başlayabilir. Ya da maçlar seyircisiz oynanır. İleri bir tarihe ertelenir ya da tescil edilir" dedi.

    Lig için 4 ihtimal var
    Ahmet Ağaoğlu, ligin kaderiyle ilgili 4 ihtimalin bulunduğunu ve 'nin ay sonunda bir açıklama yapacağını söyledi. Başkan, "Ya lig Haziran ayında normal başlayacak ya da maçlar seyircisiz oynanacak. Diğer ihtimal ileri bir tarihe ertelenecek veya lig tescil edilecek" diye konuştu.

    KULÜPLER ÇOK ETKİLENDİ
    Başkan, "Şu an takımların gelirleri yüzde 20 azalmış durumda. Bazı takımların geliri ise yüzde 50'ye yakın azalma ile karşı karşıya" dedi.



    MAAŞLAR AZALACAKTIR
    Ağaoğlu, "Bu sürecin sonunda lig takvimlerinin yanı sıra oyuncu ödemelerinin de azalacağını düşünüyorum. Ödenen rakamların düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.

    FUTBOLCULARI İKNA ETTİK
    Ağaoğlu, "Ailesi yanında olmayan Ekuban ve Nwakaeme var. Durumu onlara güzel bir şekilde anlattığımız için kabullendiler" şeklinde konuştu.

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