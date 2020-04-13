Rodrigues’e çok büyük tepki var

Kötü performansı ve eski takımını Galatasaray'a karşı iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Garry Rodrigues bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun Can Bartu'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.
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