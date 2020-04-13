Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Rodrigues’e çok büyük tepki var

    Kötü performansı ve eski takımını 'a karşı iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun 'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.

    Rodrigues’e çok büyük tepki var
    Kötü performansı ve eski takımını 'a karşı iki maçta da forma giyememesi nedeniyle taraftarların tepkisini çeken bu kez de kırdığı potla şimşekleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun 'yu anmak için attığı mesajda bir başka efsane isim Lefter'in fotoğrafına yer vermesi büyük tepki topladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Rodrigues’e çok büyük tepki var
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri