Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular da antrenmanlarını mecburen evlerinden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular aynı zamanda günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya bir hayli keyifli görüntüler çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar…
MUSLERA
GALATASARAY'IN Uruguaylı kalecisi, eşi Patricia'nın başlattığı ip atlama akımına katıldı.
MANE
LİVERPOOL'LU futbolcular, Mane'nin doğum gününü video konferans yönetimiyle kutladı.
BOATENG
BEŞİKTAŞ'IN Ganalı oyuncusu, evde kaldığı süre içinde farklı kombinler deniyor.
ADEBAYOR
BİR dönem ligimizde oynayan Adebayor, coronavirüs molasını çalışarak geçiriyor.
ARSENAL'DAN 15 TON GIDA YARDIMI
Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü ile mücadele için Premier Lig ekiplerinden Arsenal de kayıtsız kalmadı. Arsenal, coronavirüs ile mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu. Arsenal yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağını duyurdu.
MUSLERA
GALATASARAY'IN Uruguaylı kalecisi, eşi Patricia'nın başlattığı ip atlama akımına katıldı.
MANE
LİVERPOOL'LU futbolcular, Mane'nin doğum gününü video konferans yönetimiyle kutladı.
BOATENG
BEŞİKTAŞ'IN Ganalı oyuncusu, evde kaldığı süre içinde farklı kombinler deniyor.
ADEBAYOR
BİR dönem ligimizde oynayan Adebayor, coronavirüs molasını çalışarak geçiriyor.
ARSENAL'DAN 15 TON GIDA YARDIMI
Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü ile mücadele için Premier Lig ekiplerinden Arsenal de kayıtsız kalmadı. Arsenal, coronavirüs ile mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu. Arsenal yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağını duyurdu.
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