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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Sporcular liglere verilen arada antrenman görüntülerini ve günlük yaşantılarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte sporcuların sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar…

    Spor Dünyası’nda corona günlüğü
    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular da antrenmanlarını mecburen evlerinden yapıyor ve bu anları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular aynı zamanda günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya bir hayli keyifli görüntüler çıkıyor. İşte sporcuların sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar…



    MUSLERA
    GALATASARAY'IN Uruguaylı kalecisi, eşi Patricia'nın başlattığı ip atlama akımına katıldı.



    MANE
    LİVERPOOL'LU futbolcular, Mane'nin doğum gününü video konferans yönetimiyle kutladı.



    BOATENG
    BEŞİKTAŞ'IN Ganalı oyuncusu, evde kaldığı süre içinde farklı kombinler deniyor.



    ADEBAYOR
    BİR dönem ligimizde oynayan Adebayor, coronavirüs molasını çalışarak geçiriyor.

    ARSENAL'DAN     15 TON GIDA YARDIMI
    Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü ile mücadele için ekiplerinden de kayıtsız kalmadı. Arsenal, coronavirüs ile mücadele eden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu. Arsenal yardım kuruluşlarına da 150 bin Sterlin bağışlayacağını duyurdu.

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