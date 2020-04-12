Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Koronavirüs (Kovid-19) Donk’u vuracak!

    Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk'la ilk görüşme kısa süre içinde gerçekleşecek. Ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşayan yönetim, bu sezon bonuslarla 2.2 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldıza 1.2 milyon Euro teklif edecek.

    Corona Donk’u vuracak!
    Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk'la ilk görüşme kısa süre içinde gerçekleşecek. Coronavirüs kabusu nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçen Sarı- Kırmızılılar'ın Hollandalı futbolcuran 'feda' beklediği öğrenildi. Yönetimin bu sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret ve 300 bin Euro prim alan Ryan Donk'a 1.2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği belirlendi. Hollanda ve İtalya'dan da ciddi talipleri olan tecrübeli yıldızın bu teklife nasıl yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor.


    Donk özellikle Luyindama'nın sakatlığı sonrası gösterdiği performansla Terim'in değişilmezleri arasına girdi.

    ASLAN EVİNDE GÜÇ DEPOLUYOR
    GALATASARAY çalışmalarına video ortamında devam ediyor. Yaklaşık 1.5 saat süren videolu çalışma dışında oyuncular bireysel programlarını da uyguluyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Koronavirüs (Kovid-19) Donk’u vuracak!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri