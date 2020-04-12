İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in covid-19'a yakalandığı açıklandı... Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki İskoç futbol adamı Dalglish'e yapılan coronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
ANTRENMANLARDA KAFA VURMAMIZ YASAKLANDI!
Almanya 2'nci Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun, antrenmanlara başladıklarını belirtti. Dursun, "Şu ana kadar pas oyunu, koşu ve şut çalışması yaptık. Topa elle dokunmak ve kafa vurmak yasak. Antrenörler ve hocalar yakın olmamamız için sürekli uyarıyorlar" diye konuştu.
TANESİ 19 EURO'DAN SANAL BİLET SATTILAR
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach'tan dikkat çeken uygulama… Mönchengladbach, lig maçlarında seyirci alınmayacağı için sanal biletler çıkarttı ve tanesini 19 Euro'dan satışa sundu. Borussia Park'ta kuzey kale arkası tribününe bilet alan 1000 taraftarın karton görselleri yerleştirilmeye başladı.
RODALLEGA'NIN HAYALİ BOCA JUNİORS
SÜPER Lig ekiplerinden Denizlispor'un golcüsü Rodallega hayalini açıkladı. Kolombiyalı, "Hayalim Arjantin'de Boca Juniors'ta oynamak, o formayı giymekten şeref duyarım" dedi. Rodallega'nın Denizli ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
BURSA'YA DÖNMEK İSTERİM
Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlı kulübe hoca olarak dönmek istediğini söyledi. Batalla, "Bursa benim ikinci evim. Güzel anılara sahibim" dedi.
ESKİŞEHİR'DEN İTİRAZ
Eskişehirspor, Boffin'in açtığı dava üzerine kulübe -6 puan silme cezası ve 2 dönem de transfer yasağı verilmesine itiraz edecek. Yönetim konuyla ilgili yeni bir dosya hazırlıyor.
KERİM: HEDEF AVRUPA
ALTINORDU forması giyen Kerim Alıcı, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, "Diğer arkadaşlarım gibi bunu başarmak istiyorum" diye konuştu.
VODAFONE PARK 4 YAŞINDA
11 Nisan 2016'daki Bursaspor maçıyla kapılarını açan Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park, 4. yaşını kutluyor. Kartal, Vodafone Park'ta 2 şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
ANTRENMANLARDA KAFA VURMAMIZ YASAKLANDI!
Almanya 2'nci Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun, antrenmanlara başladıklarını belirtti. Dursun, "Şu ana kadar pas oyunu, koşu ve şut çalışması yaptık. Topa elle dokunmak ve kafa vurmak yasak. Antrenörler ve hocalar yakın olmamamız için sürekli uyarıyorlar" diye konuştu.
TANESİ 19 EURO'DAN SANAL BİLET SATTILAR
Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach'tan dikkat çeken uygulama… Mönchengladbach, lig maçlarında seyirci alınmayacağı için sanal biletler çıkarttı ve tanesini 19 Euro'dan satışa sundu. Borussia Park'ta kuzey kale arkası tribününe bilet alan 1000 taraftarın karton görselleri yerleştirilmeye başladı.
RODALLEGA'NIN HAYALİ BOCA JUNİORS
SÜPER Lig ekiplerinden Denizlispor'un golcüsü Rodallega hayalini açıkladı. Kolombiyalı, "Hayalim Arjantin'de Boca Juniors'ta oynamak, o formayı giymekten şeref duyarım" dedi. Rodallega'nın Denizli ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
BURSA'YA DÖNMEK İSTERİM
Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlı kulübe hoca olarak dönmek istediğini söyledi. Batalla, "Bursa benim ikinci evim. Güzel anılara sahibim" dedi.
ESKİŞEHİR'DEN İTİRAZ
Eskişehirspor, Boffin'in açtığı dava üzerine kulübe -6 puan silme cezası ve 2 dönem de transfer yasağı verilmesine itiraz edecek. Yönetim konuyla ilgili yeni bir dosya hazırlıyor.
KERİM: HEDEF AVRUPA
ALTINORDU forması giyen Kerim Alıcı, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, "Diğer arkadaşlarım gibi bunu başarmak istiyorum" diye konuştu.
VODAFONE PARK 4 YAŞINDA
11 Nisan 2016'daki Bursaspor maçıyla kapılarını açan Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park, 4. yaşını kutluyor. Kartal, Vodafone Park'ta 2 şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
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