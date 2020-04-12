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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    G.Saray’da imzaya hazır

    Bu sezon ’da asistleri ile dikkat çeken 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Takvim Gazetesi’nin 12 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

    Ömer imzaya hazır
    Bu sezon 'da flaş bir çıkış yakalayan bunun karşılığını almak üzere. Sarı-Kırmızılı yönetimin başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ömer Bayram'ın ayrıca maaşına da ciddi bir oranda zam yapılacağı yılık ücretinin 750 bin Euro civarında olacağı da gelen haberler arasında.

    BELHANDA     KALMAK İSTİYOR
    İsmı sürekli olarak satış listesinde geçen 'nın takımda kalmak istediği, menajerine de kulüp bulması yönünde bir talimat vermediği bildirildi. Belhanda son 2 şampiyonlukta önemli bir paya sahipti.

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