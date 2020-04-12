Bu sezon Galatasaray'da flaş bir çıkış yakalayan Ömer Bayram bunun karşılığını almak üzere. Sarı-Kırmızılı yönetimin başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ömer Bayram'ın ayrıca maaşına da ciddi bir oranda zam yapılacağı yılık ücretinin 750 bin Euro civarında olacağı da gelen haberler arasında.
BELHANDA KALMAK İSTİYOR
İsmı sürekli olarak satış listesinde geçen Belhanda'nın takımda kalmak istediği, menajerine de kulüp bulması yönünde bir talimat vermediği bildirildi. Belhanda son 2 şampiyonlukta önemli bir paya sahipti.
BELHANDA KALMAK İSTİYOR
İsmı sürekli olarak satış listesinde geçen Belhanda'nın takımda kalmak istediği, menajerine de kulüp bulması yönünde bir talimat vermediği bildirildi. Belhanda son 2 şampiyonlukta önemli bir paya sahipti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.