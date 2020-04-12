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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    Gaziantep'in teknik direktörü Sumudica'dan flaş açıklama: Hastalığım coronavirüstü

    Rumen teknik adam, aralık ayında geçirdiği hastalığın zatürre değil coronavirüs olduğunu öne sürdü. Sumudica, aralık ayında coronavirüse yakalandığını söylese de o tarihte ne Türkiye'de ne Romanya'da coronavirüs vakasına rastlanmamıştı.

    Hastalığım coronavirüstü
    BİR süre önce özel uçakla ülkesi Romanya'ya giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, flaş açıklamalara imza attı. Aralık ayında zatürre tedavisi gören Rumen hoca, "Hastalığım zatürre değil coronavirüstü. Coronavirüsün tüm semptomları vardı. Ne koku ne de tat alabiliyordum. Corona olduğuma eminim" dedi. Bu açıklamalar şaşkınlıkla karşılandı. Rumen hoca, aralık ayında gördüğü zatürre tedavisi sebebiyle Gaziantep FK'nın ile oynadığı maçta sahadaki yerini alamamıştı.

    O TARİHTE CORONA YOKTU
    Sumudica, aralık ayında coronavirüse yakalandığını söylese de o tarihte ne Türkiye'de ne Romanya'da coronavirüs vakasına rastlanmamıştı.

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