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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…

    Spor Dünyası’nda corona günlüğü

    Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…


    PODOLSKI
    'un yıldız oyuncusu semt pazarına çıktı. Buradan fotoğraf paylaştı.


    BOATENG
    'ın Ganalı oyuncusu çalışmalarını eşi Melissa Satta ile birlikte sürdürüyor.


    SÖRLOTH
    'un yıldız oyuncusu mutfağa girdi. Yaptığı yemeklerle hünerlerini gösterdi.


    OĞUZHAN
    Feyenoor'da kiralık oynayan , açık alanda koşu yaparak form tutuyor.

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