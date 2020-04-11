Spor Dünyası’nda corona günlüğü

Liglere verilen coronavirüs molası sonrası sporcular antrenmanlarını evden yapıyor ve bu anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Sporcular, günlük hayatlarına dair de kesitleri sosyal medyada paylaşırken ortaya keyifli görüntüler çıkıyor. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar…



PODOLSKI

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu semt pazarına çıktı. Buradan fotoğraf paylaştı.



BOATENG

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu çalışmalarını eşi Melissa Satta ile birlikte sürdürüyor.



SÖRLOTH

Trabzon'un yıldız oyuncusu mutfağa girdi. Yaptığı yemeklerle hünerlerini gösterdi.



OĞUZHAN

Feyenoor'da kiralık oynayan Oğuzhan, açık alanda koşu yaparak form tutuyor.