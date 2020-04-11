Seri&Lemina’da sıkıntı var

Seri ve Lemina'dan pek de iç açıcı haberler gelmiyor. Eurosport'un haberine göre İngiliz ekibi, Seri'yi bir yıl daha kiralık göndermeye sıcak bakmıyor. Fulham'ın sadece bonservis tekliflerini dikkate alacağı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Seri'nin yüksek bonservisini ödemek gibi bir düşüncesi hiç olmadı. Lemina için de benzer bir senaryo söz konusu. Southampton, kiralık tekliflere kapısını kapattı.