Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Seri&Lemina’da sıkıntı var

    Galatasaray'a Seri ve Lemina'dan pek de iç açıcı haberler gelmiyor. Eurosport'un haberine göre İngiliz ekibi, Seri'yi bir yıl daha kiralık göndermeye sıcak bakmıyor. Fulham'ın sadece bonservis tekliflerini dikkate alacağı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Seri'nin yüksek bonservisini ödemek gibi bir düşüncesi hiç olmadı. Lemina için de benzer bir senaryo söz konusu. Southampton, kiralık tekliflere kapısını kapattı.

    Seri&Lemina’da sıkıntı var
    Galatasaray'a Seri ve Lemina'dan pek de iç açıcı haberler gelmiyor. Eurosport'un haberine göre İngiliz ekibi, Seri'yi bir yıl daha kiralık göndermeye sıcak bakmıyor. Fulham'ın sadece bonservis tekliflerini dikkate alacağı kaydedildi. Galatasaray'ın ise Seri'nin yüksek bonservisini ödemek gibi bir düşüncesi hiç olmadı. Lemina için de benzer bir senaryo söz konusu. Southampton, kiralık tekliflere kapısını kapattı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Seri&Lemina’da sıkıntı var
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri