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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Şener kendisine takım arıyor

    Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan menajerine tam yetki verdi. G.Saray'da fazla şans bulamamaktan şikayetçi olan Şener, direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

    Şener kendisine takım arıyor
    Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan menajerine tam yetki verdi. G.Saray'da fazla şans bulamamaktan şikayetçi olan Şener, direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

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