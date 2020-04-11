Şener kendisine takım arıyor

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Şener Özbayraklı menajerine tam yetki verdi. G.Saray'da fazla şans bulamamaktan şikayetçi olan Şener, direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Şener Özbayraklı menajerine tam yetki verdi. G.Saray'da fazla şans bulamamaktan şikayetçi olan Şener, direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.