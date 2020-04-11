Muslera’nın eşi meydan okudu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, karantina günlerinde ip atlama konusunda adeta meydan okuyan nitelike bir paylaşım yaptı. 75 kez ip atladığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray'ıntecrübeli kalecisi FernandoMuslera'nın eşiPatricia Callero, karantinagünlerinde ip atlamakonusunda adetameydan okuyan nitelikebir paylaşım yaptı.75 kez ip atladığıo anlarısosyalmedyahesabındanpaylaştı.
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