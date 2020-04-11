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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Muslera’nın eşi meydan okudu

    Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, karantina günlerinde ip atlama konusunda adeta meydan okuyan nitelike bir paylaşım yaptı. 75 kez ip atladığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Muslera’nın eşi meydan okudu
    Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, karantina günlerinde ip atlama konusunda adeta meydan okuyan nitelike bir paylaşım yaptı. 75 kez ip atladığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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