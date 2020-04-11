Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 5 Haziran’da başlar!

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Teknik Direktörü İlhan Palut, "Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak öngörüyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, "27 Nisan'a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız" diye konuştu.