Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: 5 Haziran’da başlar!
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak öngörüyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, "27 Nisan'a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız" diye konuştu.
GöztepeTeknik Direktörü İlhan Palut, "Liglerin başlama tarihini 5-6 ve 7 Haziran olarak öngörüyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, "27 Nisan'a kadar gruplar halinde futbolcularımız çalışacak. Sosyal mesafe kurallarına uyarak idman yapacağız" diye konuştu.
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