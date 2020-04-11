Caner Erkin için yeşil ışık! “Teklif gelirse değerlendiririz”

Caner Erkin'in F.Bahçe'ye transferi için resmi açıklama geldi… 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş forması giyen Caner'in peşinde olduğu iddiaları için, "Bize direkt gelen bir şey yok. Olursa değerlendiririz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.Deneyimli futbolcuya şu an için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin, 1 milyon 750 bin Euro, kulübü Beşiktaş'ın teklifinin ise yıllık 1 milyon 250 bin Euro olduğu biliniyor. Caner Erkin'in ilerleyen yaşı sebebiyle tercih kriterlerinde maddiyatın önemli bir yere sahip olacağı iddia ediliyor.Caner'in menajeri Fenerbahçe iddiaları için ayrıca, "Sözleşmesi bittiği için çıkan haberler normal" dedi.