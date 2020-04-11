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    • Spor
    • 11.04.2020 Gazete
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    Alex: En iyi takım 2003 Cruzeiro!

    Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza ülkesinde Fox Sports'a açıklamalarda bulundu… Alex, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi? 2003 Cruzeiro, 1999 Palmeiras, Zico'nun Fenerbahçesi?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Efsane futbolcu, "Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynadığım takım da çok güçlüydü ama seçimim 2003 Cruzeiro" açıklamasını yaptı.

    Alex: En iyi takım 2003 Cruzeiro!
    Fenerbahçe'nin efsane yıldızı Alex de Souza ülkesinde Fox Sports'a açıklamalarda bulundu… Alex, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi? 2003 Cruzeiro, 1999 Palmeiras, Zico'nun Fenerbahçesi?" sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi. Efsane futbolcu, "Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynadığım takım da çok güçlüydü ama seçimim 2003 Cruzeiro" açıklamasını yaptı.

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