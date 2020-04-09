Tekinoktay’dan Çebi’ye çağrı

Beşiktaş'ta eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, Başkan Çebi'ye çağrıda bulunarak eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iddialarına hemen cevap verilmesi gerektiğini savundu. Beşiktaş'ta eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, Başkan Çebi'ye çağrıda bulunarak eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun iddialarına hemen cevap verilmesi gerektiğini savundu.
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