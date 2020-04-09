Coronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara ve idmanların iptal edilmesi bir sıkıntıya neden oldu. Evde kalan futbolcular, yeterli idmanı yapamayınca kilo almaya başladı. Marcao'nun 3, Mariano ve Saracchi'nin ise 2'er kilo aldıkları öğrenildi. Teknik direktör Terim'in bu 3 futbolcuyu uyardığı ve en kısa sürede diyet yaparak fazla kilolarını vermelerini istediği ifade edilirken sıkı diyet programının da devreye sokulduğu ifade edildi. Bu arada kilo alan başka oyuncuların da olduğu öğrenildi.
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